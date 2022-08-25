Боевики ВСУ сбежали при наступлении "Отважных", оставив позиции и патроны НАТО

Украинские военнослужащие бросили свои позиции и оставили западное вооружение, испугавшись наступления бойцов группировки "Отважные". Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны". По их словам, боевики ВСУ осознали бессмысленность ведения боевых действий и решили отступить.

"Нацисты так сильно спешили, что побросали цинки с НАТОвскими патронами 7.62", — заявили военкоры.

Ранее российские бойцы БАРС из группировки "Отважные" после ликвидации украинских боевиков, заполучили новые западные трофеи.