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Боевики ВСУ сбежали при наступлении "Отважных", оставив позиции и патроны НАТО

Силовые структуры

Украинские военнослужащие бросили свои позиции и оставили западное вооружение, испугавшись наступления бойцов группировки "Отважные". Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны". По их словам, боевики ВСУ осознали бессмысленность ведения боевых действий и решили отступить.

"Нацисты так сильно спешили, что побросали цинки с НАТОвскими патронами 7.62", — заявили военкоры.

Ранее российские бойцы БАРС из группировки "Отважные" после ликвидации украинских боевиков, заполучили новые западные трофеи.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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