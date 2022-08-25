Говорящие на английском языке иностранные инструкторы ведут занятия по огневой подготовке отдельной штурмовой роты ВСУ в районе Артёмовска. Об этом сообщил в четверг офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, вблизи Артёмовска было замечено формирование штурмовой роты из числа мотивированных военнослужащих ВСУ.
Сейчас англоязычные инструкторы проводят занятия по огневой и физической подготовке в условиях максимально приближенным к боевым, рассказал офицер.
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