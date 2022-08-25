Руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу и его французский коллега Себастьян Лекорню поговорили по телефону. По данным российского военного ведомства, темой беседы стала ситуация на Запорожской АЭС.
Как подчеркнули в министерстве, обсудить обстановку на станции предложили представители Парижа. В ходе разговора Шойгу указал на необходимость визита экспертов МАГАТЭ на объект. Также министр сказал, что российская сторона готова помогать инспекторам агентства.
"Шойгу довёл оценки о действиях ВСУ, способных нарушить безопасное функционирование станции", — заявили в МО.
Ранее верховный комиссар ООН Мишель Бачелет призвала как можно скорее демилитаризировать территорию АЭС.
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