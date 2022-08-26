Украинские военные выпустили 10 ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли город Стаханов с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Эксперты из представительства ЛНР в СЦКК сообщили, что в общей сложности украинские военные выпустили 10 ракет. Атаку зарегистрировали в 04:30 по местному времени.

"Данные о пострадавших и повреждениях уточняются", — пояснили в представительстве.