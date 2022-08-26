Атаман Долуда: западные инструкторы на Украине обстреливают мирное население

Инструкторы, приехавшие из западных государств, участвуют в обстрелах мирных жителей, которые проживают на освобождённых территориях Украины, заявил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

По его словам, именно иностранцы руководят боями и координируют атаки ВСУ на населённые пункты с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"Во время ведения боевых действий на Украине непосредственно присутствуют инструкторы западных стран", — подчеркнул Долуда в интервью ТАСС.