Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Премьер Мишустин анонсировал создание Евразийской перестраховочной компании
Koserwatizm.Pl: Польша может потерять "немецкие земли" из-за союза с Украиной
Мишустин: Запад усиливает санкционное давление на РФ и Белоруссию
Ремизов: горячая фаза СВО на Украине завершится без мирных актов
Глава Казахстана Токаев выступит с посланием к народу республики 1 сентября
Арестович: Украина проиграет за три недели, если будет тратить дорогие ракеты
Китай начал учения с боевыми стрельбами в акватории провинции Фуцзянь
The Hill: состояние личного состава ВСУ остаётся важнейшей проблемой для Киева
Ремизов: Украина начала тотальные военные действия

В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ погиб один человек, ещё четверо ранены

Силовые структуры

В результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на ДНР скончался один человек, сообщили в штабе теробороны республики.

Четыре мирных жителя при обстреле получили ранения, один из них травмировался, подорвавшись на мине ПФМ-1.

"За прошедшие сутки в результате обстрелов Вооружённых формирований Украины один человек погиб, четверо ранены в ДНР", — подтвердили в штабе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Шурыгин озвучил число убитых за полгода СВО: "Масштабы потерь всё равно узнают"

Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.

Шурыгин озвучил число убитых за полгода СВО: "Масштабы потерь всё равно узнают"
Перенджиев: удар по эшелону ВСУ подтвердил высокую точность "Искандера"
Силовые структуры
Перенджиев: удар по эшелону ВСУ подтвердил высокую точность "Искандера"
Мир. Новости мира
Sohu: шесть тысяч союзников России в любой момент превратят НАТО в пустое место
Мир. Новости мира
58 стран ООН поддержали антироссийское заявление по Украине
Любовь Степушова Кворум не собрали: Запад не сможет лишить РФ представительства в ООН Любовь Степушова Анжела Якубовская Евдокия Германова: Табаков безошибочно видел в человеке настоящее Анжела Якубовская Андрей Николаев Зеленский готов к миру? О результатах переговоров во Львове Андрей Николаев
Силовые структуры
Эксперт Баранец спрогнозировал ход СВО: "Польше следует подготовиться"
Силовые структуры
Шурыгин: мы входим в противостояние, которое видели в страшном сне
Baijiahao: обращение Путина к союзникам РФ вызвало переполох в США
Мир. Новости мира
Baijiahao: обращение Путина к союзникам РФ вызвало переполох в США
Последние материалы
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ погиб один человек, ещё четверо ранены
Ремизов: горячая фаза СВО на Украине завершится без мирных актов
Глава Казахстана Токаев выступит с посланием к народу республики 1 сентября
Арестович: Украина проиграет за три недели, если будет тратить дорогие ракеты
Китай начал учения с боевыми стрельбами в акватории провинции Фуцзянь
The Hill: состояние личного состава ВСУ остаётся важнейшей проблемой для Киева
Ремизов: Украина начала тотальные военные действия
Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев сознательно шёл к войне с РФ с 2019 года
Смаилов: Казахстан заинтересован в переезде ушедших из РФ компаний в республику
Мирошник: КНР перешла к практике "последних китайских предупреждений"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников