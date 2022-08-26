В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ погиб один человек, ещё четверо ранены

В результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на ДНР скончался один человек, сообщили в штабе теробороны республики.

Четыре мирных жителя при обстреле получили ранения, один из них травмировался, подорвавшись на мине ПФМ-1.

"За прошедшие сутки в результате обстрелов Вооружённых формирований Украины один человек погиб, четверо ранены в ДНР", — подтвердили в штабе.