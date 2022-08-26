Военкор Котенок: в Новой Каховке самодельную бомбу подкинули на детскую площадку

В городе Новая Каховка Херсонской области рядом с детской площадкой было обнаружено самодельное взрывное устройство в виде упаковки сока.

Двухлитровая коробка была начинена пластидом и поражающими элементами в виде строительных гвоздей, рассказал российский военный корреспондент Юрий Котенок.

По словам очевидцев, замаскированную бомбу спрятали всего в трёх метрах от детской игровой площадки. Специалисты уже обезвредили взрывное устройство, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что украинские боевики вновь обстреляли Горловку. В результате атаки мирного города погибла женщина и были ранены двое её детей.