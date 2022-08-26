В городе Новая Каховка Херсонской области рядом с детской площадкой было обнаружено самодельное взрывное устройство в виде упаковки сока.
Двухлитровая коробка была начинена пластидом и поражающими элементами в виде строительных гвоздей, рассказал российский военный корреспондент Юрий Котенок.
По словам очевидцев, замаскированную бомбу спрятали всего в трёх метрах от детской игровой площадки. Специалисты уже обезвредили взрывное устройство, ведется следствие.
Ранее сообщалось, что украинские боевики вновь обстреляли Горловку. В результате атаки мирного города погибла женщина и были ранены двое её детей.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.