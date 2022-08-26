Николайчук: "Украинский хлеб нужен всем, а бандеровцы — никому"

На днях глава СНБО Алексей Данилов заявил, что в 2019 Украина году отказалась от "Минска-3" и начала готовиться к "большой войне".

Действительно ли это так, изданию Pravda. Ru рассказал эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук.

"Я бы охарактеризовал слова Данилова как и "да", и "нет". К военным действиям украинцы начали готовиться еще после Майдана, вернее, даже после улицы Грушевского… Появились радикальные националисты, которые решили взять свой шанс, использовать исторически. И возникли вот эти внегосударственные, неподконтрольные государству вооруженные формирования под названием "батальоны самообороны" или что-то в этом роде", — заявил эксперт.

По его словам, Нуланд приглядывалась и раздавала "печеньки" на Майдане не для того, чтобы их там подкормить, а для того чтобы составить впечатление. И весь ее "ньюсмейкинг "до последнего времени абсолютно никак не проявлен в радикальный национализм.

И важным моментом явились как раз выборы Зеленского, которому мировое сообщество от лица евреев поручило с этими батальонами разобраться. Потому что жить с ними ни Европе, ни миру не хотелось, отмечает обозреватель.

"Как говорится, украинский хлеб нужен всем, а бандеровцы — никому. И первый же визит был Нетаньяху в Киев, который продемонстрировал нерушимую дружбу Израиля и Украины, и они там говорили хорошие, нужные, полезные, одобряемые всем миром вещи, в Бабьем Яре не будет никакого фашизма, не будет никакого повторения. А Зеленский не справился с порученным ему поручением, может быть, американцы решили…" — подчеркнул Николайчук.

Он убеждён, что воевать Киев готовиться стал сразу: обстреливать Донецк, укреплять всякие пригороды и т. д. И где-то с 2019 года этот процесс несколько интенсифицировался, но не настолько, чтобы ЛДНР и РФ не заметили, что Киев там как-то радикально стал готовиться к боевым действиям

"Но, естественно, они не строили Линии Мажино, хотя и укрепляли все пригороды Донецка, вокруг которых сейчас ведут основные боевые действия. А на оперативный простор никто не хочет выходить, потому что тут же разбомбят", — подытожил эксперт.