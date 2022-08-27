СБУ угрозами вербовала украинцев, которые часто бывали в РФ: сожжём машину

Служба безопасности Украины с 2014 года массово вербовала украинцев, которые часто бывали в России, для слежки на её территории. Согласно информации, людям не оставляли выбора.

По сообщению источников в российских силовых структурах, гражданам Украины угрожали, вынуждая их передавать данные о российских военных в Крыму и других регионах.

"Заставляли собирать данные о передвижении российских войск в Крыму, передавать координаты дислокации и численность российских подразделений, а также значимых объектов на Крымском полуострове", — пояснил источник РИА Новости в силовых структурах. — Говорят так: "Если ты не помогаешь Украине, значит, закрываем въезд на пять лет". Или просто грозят сжечь машину".

Подписку о сотрудничестве добывали любыми способами. Как подчеркнул источник, сейчас ситуация не изменилась и СБУ действует по той же схеме.