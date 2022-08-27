Россия стала победителем в конкурсе по транспортировке боеприпасов "АрМИ-2022"

В конкурсе "Специальный рывок" по транспортировке боеприпасов в рамках "АрМИ-2022" Россия обошла белорусов и вьетнамцев, заняв лидирующую позицию.

"Для награждения на пьедестал вышли команды Вьетнама, Белоруссии и России", — говорится в сообщении", — сообщили в Минобороны России.

Так, согласно информации, места распределились следующим образом:

Россия — с рекордным результатом 1 час 37 минут 14 секунд,

Белоруссия — с итоговым временем 2 часа 19 минут 17 секунд,

Вьетнам — с итоговым временем 2 часа 42 минуты 39 секунд.

Церемония награждения участников состоялась в подмосковном Сергиевом Посаде.