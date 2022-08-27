В конкурсе "Специальный рывок" по транспортировке боеприпасов в рамках "АрМИ-2022" Россия обошла белорусов и вьетнамцев, заняв лидирующую позицию.
"Для награждения на пьедестал вышли команды Вьетнама, Белоруссии и России", — говорится в сообщении", — сообщили в Минобороны России.
Так, согласно информации, места распределились следующим образом:
Церемония награждения участников состоялась в подмосковном Сергиевом Посаде.
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