Отступая, а точнее убегая с позиций, ВСУ и националистические формирования минируют административные здания, сообщил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв с позывным "Коммунист".
По его словам, заряды закладывают как в административные, так и гражданские здания.
"Украина, уходя с территорий, можно даже сказать, убегая с территорий, те, которые она временно оккупировала, она оставляет заминированные административные здания", — пояснил представитель МВД ЛНР РИА Новости. — Это (заряд — Прим. ред.) УР-77, шланг, который наполнен пластитом. Они минируют им административные здания и здания гражданской инфраструктуры".
По словам "Коммуниста", ВСУ и ранее использовали УР-77 для минирования Донбасса.
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