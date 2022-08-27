Глава МВД ЛНР: убегая, ВСУ и нацбаты минируют инфраструктуру

Отступая, а точнее убегая с позиций, ВСУ и националистические формирования минируют административные здания, сообщил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв с позывным "Коммунист".

По его словам, заряды закладывают как в административные, так и гражданские здания.

"Украина, уходя с территорий, можно даже сказать, убегая с территорий, те, которые она временно оккупировала, она оставляет заминированные административные здания", — пояснил представитель МВД ЛНР РИА Новости. — Это (заряд — Прим. ред.) УР-77, шланг, который наполнен пластитом. Они минируют им административные здания и здания гражданской инфраструктуры".

По словам "Коммуниста", ВСУ и ранее использовали УР-77 для минирования Донбасса.