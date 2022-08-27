Разведка Британии признала успехи ВС РФ в районе Донецка

Британская военная разведка сделала главной темой своего нового отчёта продвижение российских войск в районе Донецка. Выводы экспертов приводит издание "Страна".

По мнению британских аналитиков, ключевым моментом является возросшая интенсивность действий армии России в этом направлении. Констатируется, что они, вероятно, продвинулись к центру поселка Пески.

Однако в целом, считают в разведке Британии, россияне добились немногочисленных территориальных завоеваний.

"Существует реальная вероятность того, что Россия активизировала свои усилия на Донбассе, пытаясь привлечь или закрепить там украинские подразделения, на фоне слухов о том, что Украина планирует крупное контрнаступление", — делает вывод британская разведка.