Военкор Руденко: бойцы ВСУ расстреляли наёмника из США при бегстве с позиций

На Украине был уничтожен очередной американский наёмник Джошуа Джонс. Об этом стало известно несколько дней назад. Однако подробности появились только сейчас.

Выяснилось, что наёмника убили не российские военные, а свои же украинцы при бегстве с позиций, сообщил военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

Тело убитого наёмника из США Джонса, до приезда на Украину проживавшего в штате Теннеси, было обнаружено в районе населённого пункта Егоровка при взятии позиций боевиков ВСУ военными 1-го Армейского корпуса, рассказал военкор.

При осмотре тела оказалось, что наёмник заминирован. Но самое интересное — уже после разминирования и детального осмотра трупа выяснилось, что расстреляли его свои же украинские нацисты. Затем тело попытались уничтожить, но не успели, так как наступление союзных сил было стремительным, заметил репортёр.

"За что пустили янки в расход остаётся только догадываться…" — заключил журналист.