США рассказали об опасениях ВСУ: армия недостаточно подготовлена

Эксперты газеты The New York Times рассказали, почему ВСУ боятся переходить в контрнаступление.

Авторы публикации рассказали, что с наступлением холодов Запад не сможет оказывать помощь Украине в прежнем объёме, так как все силы Европы будут сосредоточены на внутренних экономических проблемах.

В США считают, что ВСУ следует поторопиться, так как дожди превратят сельские дороги в труднопроходимые препятствия.

В условиях ослабленной экономики Украины, по словам американских экспертов, ситуация будет складываться плачевно при условии, если войска РФ сохранят свои позиции на занятых территориях.

Авторы The New York Times обращают внимание на разногласия на Украине между политиками и военными. В ВСУ высказывают опасения по поводу того, что украинская армия недостаточно подготовлена для контрнаступления. Затяжное противостояние, по мнению иностранных экспертов, невыгодно Киеву.