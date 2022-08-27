NYT: наступление Украины может оказаться рискованным

Наступление, которым Украина может попытаться выйти из военного тупика, вероятно, окажется рискованным. Об этом пишет издание The New York Times.

По мнению автора статьи, у Киева есть две мотивации, чтобы проводить такое наступление: осенние дожди, которые превратят сельскую местность в непроходимые болота и нехватка энергии и растущие цены, которые могут подорвать европейскую поддержку.

С точки зрения Украины также вредна и нынешняя "окопная война", полагают американские аналитики.

"Если Россия оставит контроль над большей частью южного побережья, это нанесёт ущерб экономике Украины, которая и без того рушится из-за боевых действий и поддерживается западной помощью. Это также дало бы России возможность укрепить контроль над занятыми ею территориями", — пишет издание.

Президент РФ Владимир Путин будет использовать стратегию медленного наступления, направленную на истощение и уничтожение украинских сил, считает автор публикации.

Издание полагает, что недавний пакет военной помощи США свидетельствует о подготовке к началу новой, наступательной фазы конфликта. Но сколько эта подготовка будет длиться — неизвестно.