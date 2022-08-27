Минобороны США теперь доставляет вооружение на Украину по морю вместо поставок по воздуху.
Об этом сообщает The Washington Post.
В Пентагоне объясняли, что поставки вооружения морским транспортом стартовали через несколько недель после начала спецоперации на Украине.
Весной объёмы поставок возросли, так как Запад стал пополнять арсенал ВСУ гаубицами и другим тяжёлым вооружением. Новое оружие нуждается в пополнении боеприпасов, которые оперативно подвозят морским путём.
Издание отмечает, что запасы вооружений позволят ВСУ ещё несколько лет вести противостояние с Россией.
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