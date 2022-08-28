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Экс-разведчик Риттер: Россия "грандиозно" ответит на провокации США на ЗАЭС

Силовые структуры

США не ожидали, что украинский конфликт будет развиваться не в пользу киевского режима, и это привело Вашингтон в отчаяние. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Он полагает, что американцы намеренно раздувают панику вокруг ситуации на Запорожской АЭС, чтобы вмешаться в военную спецоперацию российской армии и ввести свои войска. 

Экс-разведчик Риттер: Россия "грандиозно" ответит на провокации США на ЗАЭС

"США пытаются создать иллюзию надвигающейся катастрофы, чтобы оправдать ввод на Украину международных миротворческих сил", — отмечает эксперт.

Однако Москва не намерена участвовать в играх Вашингтона, поэтому пытается сделать всё, чтобы рассказать мировому сообществу правду. В частности, Россия пригласила международных инспекторов и предложила им посетить объект.

"Российское решение состоит в том, чтобы отогнать украинские войска настолько далеко от АЭС, чтобы ни одна украинская система вооружения не смогла нанести по ней удар", — заявил экс-разведчик.

По мнению Риттера, план США по созданию искусственного кризиса вокруг Запорожья не сработает. Всё закончится тем, что российские войска нанесут значительный ущерб украинской армии.

"Российское решение обрушится на Киев как "тонны кирпичей”. Это будет грандиозно ", — заявил эксперт на своём YouTube-канале.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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