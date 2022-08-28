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"ЧВК Вагнера" взломала укрепрайон ВСУ в Кодеме

Силовые структуры » Министерство обороны

Бойцы "ЧВК Вагнера" передали привет из поселка Кодема в ДНР. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Grey Zone.

На опубликованном видео запечатлена группа "вагнеровцев", один из которых держит в руках картонную табличку с надписью "Кодема 28.08.22". Один из бойцов демонстрирует смартфон с геопозицией, которая подтверждает нахождение группы в поселке.

"Кодема почти взята. Еще чуть-чуть осталось, совсем чуть-чуть", — говорит боец на видео.

 

По словам военнослужащего, после освобождения Кодемы подразделения "ЧВК Вагнера" начнут наступление на Бахмут (бывший Артемовск), который является центральным узлом обороны ВСУ в Донбассе. В настоящее время передовые штурмовые подразделения "вагнеровцев" удерживают плацдарм на восточных окраинах города, однако полноценный штурм города начнется только после вскрытия укрепрайона ВСУ, который прикрывает Бахмут с юга.

На бахмутском направлении идут чрезвычайно тяжелые бои. Об этом свидетельствуют, к примеру, сообщения о количестве потерь ВСУ. Минобороны РФ сообщает, что недавно из-под Бахмута была выведена на переформирование 241-я бригада территориальной обороны ВСУ, которая потеряла в боях.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
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