"ЧВК Вагнера" взломала укрепрайон ВСУ в Кодеме

Бойцы "ЧВК Вагнера" передали привет из поселка Кодема в ДНР. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Grey Zone.

На опубликованном видео запечатлена группа "вагнеровцев", один из которых держит в руках картонную табличку с надписью "Кодема 28.08.22". Один из бойцов демонстрирует смартфон с геопозицией, которая подтверждает нахождение группы в поселке.

"Кодема почти взята. Еще чуть-чуть осталось, совсем чуть-чуть", — говорит боец на видео.

По словам военнослужащего, после освобождения Кодемы подразделения "ЧВК Вагнера" начнут наступление на Бахмут (бывший Артемовск), который является центральным узлом обороны ВСУ в Донбассе. В настоящее время передовые штурмовые подразделения "вагнеровцев" удерживают плацдарм на восточных окраинах города, однако полноценный штурм города начнется только после вскрытия укрепрайона ВСУ, который прикрывает Бахмут с юга.

На бахмутском направлении идут чрезвычайно тяжелые бои. Об этом свидетельствуют, к примеру, сообщения о количестве потерь ВСУ. Минобороны РФ сообщает, что недавно из-под Бахмута была выведена на переформирование 241-я бригада территориальной обороны ВСУ, которая потеряла в боях.