Все пилоты ВВС Украины ликвидированы, США их заменят лётчиками из Афганистана

Военно-воздушный флот Украины остался без пилотов. В Пентагоне решили заменить их лётчиками, сбежавшими из Афганистана.

Лётный состав украинских ВВС был уничтожен в ходе воздушных боёв или системами ПВО. По настоящее время за штурвалы боевых самолётов садятся недоученные курсанты, которых сбивают на первом же вылете, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По словам издания, Вашингтон решил помочь киевскому режиму с пилотами. На Украину будут отправлены лётчики, сбежавшие из Афганистана в США.

"Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину", — рассказал корреспондентам собеседник.

Он также заверил, что подобная помощь не сможет повлиять на конечный результат спецоперации.