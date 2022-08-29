Украинские военные обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Горловку

Донецк, Пантелеймоновка и Горловка подверглись обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили эксперты из представительства ДНР в СЦКК.

По информации ведомства, украинские боевики дважды обстреляли Пантелеймоновку — в 02:00 и 06:10. Они выпустили по населённому пункту 10 снарядов.

Кроме того, в 05:55 ВСУ атаковали Петровский район Донецка (выпущено пять снарядов). В 06:05 и 06:10 обстрелы зарегистрировали в Горловке (выпущено 10 снарядов).