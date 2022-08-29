Донецк, Пантелеймоновка и Горловка подверглись обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили эксперты из представительства ДНР в СЦКК.
По информации ведомства, украинские боевики дважды обстреляли Пантелеймоновку — в 02:00 и 06:10. Они выпустили по населённому пункту 10 снарядов.
Кроме того, в 05:55 ВСУ атаковали Петровский район Донецка (выпущено пять снарядов). В 06:05 и 06:10 обстрелы зарегистрировали в Горловке (выпущено 10 снарядов).
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