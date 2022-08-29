Российские военнослужащие защитили объекты в Таджикистане от условных боевиков

В Таджикистане российские военные отразили нападение условного незаконного вооружённого формирования (НВФ) на военные объекты государства, сообщает пресс-служба ЦВО.

В ведомстве отметили, что в ходе учений "противник" пытался дестабилизировать обстановку и захватить инфраструктуру. Бойцы РФ из 201-й военной базы быстро прибыли в условный район боевых действий, заняли позиции и ликвидировали незаконное формирование.