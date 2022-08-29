В Таджикистане российские военные отразили нападение условного незаконного вооружённого формирования (НВФ) на военные объекты государства, сообщает пресс-служба ЦВО.
В ведомстве отметили, что в ходе учений "противник" пытался дестабилизировать обстановку и захватить инфраструктуру. Бойцы РФ из 201-й военной базы быстро прибыли в условный район боевых действий, заняли позиции и ликвидировали незаконное формирование.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.