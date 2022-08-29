Иностранные военные приехали на полигон Сергеевский, расположенный в Восточном военном округе, на учения "Восток — 2022". Об этом сообщили в Минобороны России.
По информации ведомства, сейчас иностранцы привыкают к местным климатическим условиям, в которых вскоре начнут выполнять боевые задания.
"Иностранные воинские контингенты приступили к подготовке и приёму вооружения", — прокомментировали в Министерстве обороны РФ.
На учения приехали наблюдатели и военнослужащие от государств, входящих в ОДКБ и ШОС.
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