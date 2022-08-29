Власти Украины будут делать всё для срыва миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).
По словам члена главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимира Рогова, Киев продолжает заниматься ядерным терроризмом. Он добавил, что руководство региона постарается обеспечить доступ миссии на ЗАЭС, несмотря на агрессивные действия ВСУ.
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Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.