Рогов: Киев попытается сорвать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Власти Украины будут делать всё для срыва миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

По словам члена главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимира Рогова, Киев продолжает заниматься ядерным терроризмом. Он добавил, что руководство региона постарается обеспечить доступ миссии на ЗАЭС, несмотря на агрессивные действия ВСУ.