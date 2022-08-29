Российско-индийская компания "Брамос" планирует передать армии РФ сверхзвуковые ракеты. Об этом сообщил содиректор предприятия Александр Максичев.
В интервью РИА Новости он отметил, что такая военная техника "очень полезна" в сегодняшних реалиях. По его словам, фирма готова реализовать заказ на поставку ракет для российских военных.
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Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.