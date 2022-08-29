Компания "Брамос" готова поставлять сверхзвуковые ракеты для российской армии

Российско-индийская компания "Брамос" планирует передать армии РФ сверхзвуковые ракеты. Об этом сообщил содиректор предприятия Александр Максичев.

В интервью РИА Новости он отметил, что такая военная техника "очень полезна" в сегодняшних реалиях. По его словам, фирма готова реализовать заказ на поставку ракет для российских военных.