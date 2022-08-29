Пентагон и MI-6 в тревоге: HIMARS будут перебиты русскими и иранскими БПЛА

Разведка Британии сообщает, что к весне российская армия получит тысячу ударных дронов плюс поставки из Ирана.

"Всезнающая" MI-6, ссылаясь на "проверенный и высокопоставленный" источник из Кремля, передала разведывательные данные в офис президента Украины, что РФ создаёт целый вид беспилотных войск. Якобы отсюда и приказ главнокомандующего об увеличении количества военных на 137 тыс. бойцов.

Перед российским ВПК на весну 2023 г. поставлена задача по передаче армии России тысячи ударных дронов. Деньги и мощности для этого есть, уверяют англичане. Если чего не хватит, даст Иран. MI-6 и Пентагон уже начинают паниковать, что реактивные системы залпового огня HIMARS будут перебиты русскими и иранскими БПЛА.

Русские поделятся с Тегераном авиационными разработками для производства истребителей 4-го поколения, а иранские специалисты поделятся с Москвой своими разработками, пишет new-days.

Издание отметило что складывается впечатление, что "засекреченный кремлёвский источник" британской разведки черпает свою информацию из российских и украинских Telegram-каналов.