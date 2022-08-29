Украинские военные предприняли попытку атаки на Запорожскую атомную электростанцию, используя беспилотный летательный аппарат (БПЛА), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
На брифинге он отметил, что в воскресенье, 28 августа, дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) был сбит ответным огнём при приближении к зданию спецкорпуса № 1, где хранятся твёрдые радиоактивные отходы и ядерное топливо производства США.
"Для нанесения удара по территории АЭС украинские войска применили беспилотник", — подтвердил Конашенков.
Официальный представитель Минобороны РФ добавил, что БПЛА, сбитый российской армией, упал на крышу спецкорпуса № 1. Эксперты не зафиксировали серьёзных повреждений. По словам Конашенкова, сотрудники Запорожской АЭС продолжают работать в штатном режиме, обеспечивая бесперебойное функционирование станции.
Превышения уровня радиации в этом районе не выявлено, заключил генерал-лейтенант.
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