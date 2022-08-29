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Минобороны РФ: дрон ВСУ сбит на подлёте к хранилищу ядерного топлива на ЗАЭС

Силовые структуры

Украинские военные предприняли попытку атаки на Запорожскую атомную электростанцию, используя беспилотный летательный аппарат (БПЛА), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны РФ: дрон ВСУ сбит на подлёте к хранилищу ядерного топлива на ЗАЭС

На брифинге он отметил, что в воскресенье, 28 августа, дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) был сбит ответным огнём при приближении к зданию спецкорпуса № 1, где хранятся твёрдые радиоактивные отходы и ядерное топливо производства США.

"Для нанесения удара по территории АЭС украинские войска применили беспилотник", — подтвердил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны РФ добавил, что БПЛА, сбитый российской армией, упал на крышу спецкорпуса № 1. Эксперты не зафиксировали серьёзных повреждений. По словам Конашенкова, сотрудники Запорожской АЭС продолжают работать в штатном режиме, обеспечивая бесперебойное функционирование станции.

Превышения уровня радиации в этом районе не выявлено, заключил генерал-лейтенант.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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