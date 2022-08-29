Минобороны РФ: дрон ВСУ сбит на подлёте к хранилищу ядерного топлива на ЗАЭС

Украинские военные предприняли попытку атаки на Запорожскую атомную электростанцию, используя беспилотный летательный аппарат (БПЛА), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

На брифинге он отметил, что в воскресенье, 28 августа, дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) был сбит ответным огнём при приближении к зданию спецкорпуса № 1, где хранятся твёрдые радиоактивные отходы и ядерное топливо производства США.

"Для нанесения удара по территории АЭС украинские войска применили беспилотник", — подтвердил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны РФ добавил, что БПЛА, сбитый российской армией, упал на крышу спецкорпуса № 1. Эксперты не зафиксировали серьёзных повреждений. По словам Конашенкова, сотрудники Запорожской АЭС продолжают работать в штатном режиме, обеспечивая бесперебойное функционирование станции.

Превышения уровня радиации в этом районе не выявлено, заключил генерал-лейтенант.