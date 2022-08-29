Норин о сложной ситуации в Донбассе: "Там уже всё очень тяжко"

Историк Евгений Норин рассказал о текущей ситуации в Донбассе, отметив, что сегодня там имеет место позиционный кризис наподобие того, что был во времена Первой мировой войны.

Эксперт отметил, что союзные войска из-за нехватки пехоты медленно продвигаются в районе Славянска, Краматорска и Авдеевки, а на стороне ВСУ работает западная разведка, оперативно поставляющая им информацию.

"У меня нехорошие предчувствия по поводу судьбы Славянска и Краматорска. По поводу судьбы Авдеевки, к сожалению, у меня даже предчувствий нет. Там уже все очень тяжко. Мы прорываемся под Песками, обходим Авдеевку с востока и запада. Но Авдеевка — это большая промзона. Знаменитый штурм завода у нас уже был, потом был лайтовый ремейк в Северодонецке/Лисичанске", — сказал Норин в беседе с "Украиной.ру".

Историк рассказал, что под Артёмовском и в Соледаре бои идут в черте города. А сразу за этими населёнными пунктами находятся Краматорск, Славянск, Константиновка и Дружковка.

В завершении Норин спрогнозировал перелом ситуации в Авдеевке, Артёмовске и Северске.