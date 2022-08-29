Аксёнов назвал заявления о наступлении ВСУ "фейком украинской пропаганды"

Руководитель Крыма Серей Аксёнов прокомментировал сообщения о контрнаступлении армии Украины. Губернатор счёл эти данные дезинформацией.

"Очередной фейк украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе", — подчеркнул глава российского региона.

По словам чиновника, ВСУ постоянно теряют солдат на всех направлениях, в том числе на южном. Аксёнов сравнил сообщения об атаке с заявлениями о нападениях на Крымский мост. Их политик назвал "виртуальными".

Ранее журналисты Reuters сказали, что украинские военные начали контрнаступление на Южном фронте. При этом руководство ВСУ указало на необходимость "сохранять тишину" для проведения операции.