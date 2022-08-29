В Мелитополе слышны звуки взрывов

В Мелитополе прогремело пять взрывов в районе кинотеатра "Победа", а также в северной части города, сообщает РИА Новости.

Накануне Вооружённые силы Украины обстреляли из реактивных систем залпового огня HIMARS посёлок Мирное, который находится в 15 километрах от Мелитополя.

Ранее в пригороде Мелитополя сработало взрывное устройство у одной из линий электропередач, в результате чего пострадала опора. Диверсия не привела к прекращению подачи электричества.