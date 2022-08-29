В Мелитополе прогремело пять взрывов в районе кинотеатра "Победа", а также в северной части города, сообщает РИА Новости.
Накануне Вооружённые силы Украины обстреляли из реактивных систем залпового огня HIMARS посёлок Мирное, который находится в 15 километрах от Мелитополя.
Ранее в пригороде Мелитополя сработало взрывное устройство у одной из линий электропередач, в результате чего пострадала опора. Диверсия не привела к прекращению подачи электричества.
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Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.