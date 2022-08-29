Суздальцев: Зеленского превратили в выгодную всем "золотую антилопу"

Получая поддержку от коллективного Запада, президент Украины Владимир Зеленский сегодня — неприкасаемая фигура для украинского истеблишмента.

Именно гарант Конституции подписывает документы, связанные с предоставлением Киеву финансов, вооружения и "гуманитарки", отметил политолог Андрей Суздальцев.

По его словам, и гуманитарная помощь, и оружие распродаются. Киевская власть фактически стала биржей по продаже различного вооружения.

"Короче говоря, всё это идет через Зеленского. Он стал золотой антилопой, которую нельзя трогать, потому что она всем выгодна. Без него ВСУ вообще останутся без вооружений и будут разгромлены", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал обозреватель.

А значит, Зеленскому ничто не угрожает, подчеркнул аналитик. А столкновения мнений в высшем украинском руководстве — это неизбежно. Идёт спецоперация. В таких случаях военное руководство всегда недовольно руководством политическим и, наоборот, подытожил Суздальцев.