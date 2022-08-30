ВГА региона: в Херсонской области выставили несколько защитных рубежей

В Херсонской области выстроили несколько защитных рубежей, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Херсонская область полностью находится под охраной профессиональных военных из министерства обороны Российской Федерации. Выстроено несколько защитных рубежей", — пояснил Стремоусов РИА Новости.

Как подчеркнул член ВГА, теперь мирным жителям и региону в целом ничего не угрожает, говоря о якобы контрнаступлении ВСУ на область.