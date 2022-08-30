В Херсонской области выстроили несколько защитных рубежей, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Херсонская область полностью находится под охраной профессиональных военных из министерства обороны Российской Федерации. Выстроено несколько защитных рубежей", — пояснил Стремоусов РИА Новости.
Как подчеркнул член ВГА, теперь мирным жителям и региону в целом ничего не угрожает, говоря о якобы контрнаступлении ВСУ на область.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.