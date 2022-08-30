Мать Вовк об убийстве Дугиной: "Дочка, я не верю, что это ты"

Родители одной из подозреваемых в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной Натальи Вовк отрицают причастность дочери к преступлению.

"Ну и что, что она там военнослужащей работала. Может её подставили! Не верю. У неё сыну 20 лет, а тому дитю (Дарьи Дугиной. — Прим. ред.) было 29. Она стала жертвой обстоятельств", — заявила мать Натальи Вовк StarHit.

По словам женщины, ей никто лично не сообщил о трагедии, и она узнала обо всём из новостей.

"Написала ей, что не верю, что это она. Но дочка не ответила…", — посетовала мать Вовк.