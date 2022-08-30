Киевский режим не готов к контрнаступлению на Херсонщине. Такое мнение выразил военный эксперт Владислав Шурыгин.
По его словам, Вооружённые силы РФ знали о том, что Киев планирует контратаки в районе Херсона. В беседе с "Известиями" он подчеркнул: ещё в начале лета ВСУ стали перебрасывать военную технику на позиции, расположенные неподалёку от Херсонской области.
Как пояснил эксперт, российские бойцы, находящиеся в Николаеве и его окрестностях, постоянно наносили удары по этим местам. Армия РФ избегала активных действий, чтобы выманить боевиков ВСУ, указал Шурыгин.
Он добавил, что украинские солдаты планировали наступление не на Херсон, а к северо-востоку от него, надеясь прорваться к Новой Каховке и Бериславу.
"Оглушительный провал наступления демонстрирует, что силы Украины не способны к таким операциям", — заключил специалист.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.