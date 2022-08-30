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Шурыгин: наступление ВСУ оглушительно провалилось, Киев не готов к таким атакам

Силовые структуры

Киевский режим не готов к контрнаступлению на Херсонщине. Такое мнение выразил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Шурыгин: наступление ВСУ оглушительно провалилось, Киев не готов к таким атакам

По его словам, Вооружённые силы РФ знали о том, что Киев планирует контратаки в районе Херсона. В беседе с "Известиями" он подчеркнул: ещё в начале лета ВСУ стали перебрасывать военную технику на позиции, расположенные неподалёку от Херсонской области.

Как пояснил эксперт, российские бойцы, находящиеся в Николаеве и его окрестностях, постоянно наносили удары по этим местам. Армия РФ избегала активных действий, чтобы выманить боевиков ВСУ, указал Шурыгин.

Он добавил, что украинские солдаты планировали наступление не на Херсон, а к северо-востоку от него, надеясь прорваться к Новой Каховке и Бериславу.

"Оглушительный провал наступления демонстрирует, что силы Украины не способны к таким операциям", — заключил специалист.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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