Шесть граждан ДНР за сутки получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ

Шесть мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения 29 августа из-за продолжающихся обстрелов боевиков ВСУ.

Согласно сообщению штаба теробороны ДНР, среди шести пострадавших есть подросток 12 лет.

Ранее представитель республики рассказал, что националисты обстреляли донецкий посёлок Гольмовский из радиоактивной системы залпового огня "Град". По населённому пункту было выпущено 10 ракет.