Экс-депутат Рады Кива: Украина хочет любыми силами подорвать Запорожскую АЭС

Киевский режим намерен любыми способами устроить террористический акт на Запорожской атомной электростанции после неудавшейся попытки наступления на Херсон. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

По его мнению, власти Украины на фоне серьёзных потерь планируют подорвать ЗАЭС. Он также добавил, что выполнять этот приказ поручено спецам Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины и штурмовым группам украинской армии.

"Для отвлечения внимания ночью была поставлена задача — любыми силами совершить теракт-подрыв на Запорожской АЭС", — отметил Кива.

Экс-депутат Рады назвал Украину "страной-террористом" из-за агрессивных планов в отношении атомной электростанции.

Ранее в военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что ВСУ обстреляли территорию ЗАЭС. Эксперты зарегистрировали два разрыва снарядов у здания, где хранится отработавшее ядерное топливо (ОЯТ).