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Клинцевич назвал конфликт на Украине "войной беспилотников"

Силовые структуры

Конфликт, который сейчас происходит на Украине можно назвать "войной беспилотников". Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Клинцевич.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) присутствуют везде, заметил аналитик в беседе с ФАН. И как разведывательные, и как ударные, и в режиме камикадзе, пояснил он.

По его словам, вся линейка этих вооружений у России есть, но дело в количестве, так как их не так просто производить. Отсюда и возникают слухи о закупке иранских дронов.

Сроки важны, также, как и наращивание группировки аппаратов на театре боевых действий.

"Война — это математика и здесь всё легко просчитывается на километр фронта", — объяснил собеседник издания.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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