Конфликт, который сейчас происходит на Украине можно назвать "войной беспилотников". Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Клинцевич.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) присутствуют везде, заметил аналитик в беседе с ФАН. И как разведывательные, и как ударные, и в режиме камикадзе, пояснил он.
По его словам, вся линейка этих вооружений у России есть, но дело в количестве, так как их не так просто производить. Отсюда и возникают слухи о закупке иранских дронов.
Сроки важны, также, как и наращивание группировки аппаратов на театре боевых действий.
"Война — это математика и здесь всё легко просчитывается на километр фронта", — объяснил собеседник издания.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.