Кива: провальная операция по наступлению на Херсон ставит крест на Залужном

Команда президента Украины Владимира Зеленского заранее закладывала провал в "наступление" на Херсон. Цель этого — очернить главкома ВСУ Валерия Залужного, который фактически рассматривается Западом в качестве нового главы страны. Такое мнение высказал экс-депутат Рады Илья Кива в эфире ток-шоу "Большая игра" на Первом канале.

Политик заявил, что нынешний киевский террористический режим пришёл из шоу-бизнеса.

И раньше они ​ делали представления, а сейчас также мы видели информационную накачку о будущем наступлении, хотя обычно подготовка к таким событиям делается в тишине, заметил Кива.

По его мнению, всё это было сделано умышленно, чтобы дискредитировать главнокомандующего ВСУ.

"И эта провальная операция, по мнению Зеленского, поставит крест на Залужном", — заключил политик.