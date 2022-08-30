Команда президента Украины Владимира Зеленского заранее закладывала провал в "наступление" на Херсон. Цель этого — очернить главкома ВСУ Валерия Залужного, который фактически рассматривается Западом в качестве нового главы страны. Такое мнение высказал экс-депутат Рады Илья Кива в эфире ток-шоу "Большая игра" на Первом канале.
Политик заявил, что нынешний киевский террористический режим пришёл из шоу-бизнеса.
И раньше они делали представления, а сейчас также мы видели информационную накачку о будущем наступлении, хотя обычно подготовка к таким событиям делается в тишине, заметил Кива.
По его мнению, всё это было сделано умышленно, чтобы дискредитировать главнокомандующего ВСУ.
"И эта провальная операция, по мнению Зеленского, поставит крест на Залужном", — заключил политик.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.