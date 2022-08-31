ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку: девять снарядов

Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку. По населённым пунктам выпусти девять снарядов.

"Населённый пункт Орловка — населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства ДНР.

Ещё четыре снаряда калибром 152 миллиметра выпустили по направлению Горловки.