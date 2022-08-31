Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку. По населённым пунктам выпусти девять снарядов.
"Населённый пункт Орловка — населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства ДНР.
Ещё четыре снаряда калибром 152 миллиметра выпустили по направлению Горловки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что на фронтах Украины начались некие события, которые с каждым днём будут всё более содержательными и интересными.