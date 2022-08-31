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Киев намерен вступить в НАТО до конца спецоперации

Силовые структуры

Украина готова вступить в Североатлантический альянс до окончания спецоперации, заявила вице-премьер страны Ольга Стефанишина.

Как подчеркнули в Киеве, решение о членстве Незалежной в НАТО остаётся за Брюсселем.

"Я не хочу вдаваться в подробности, но это окно, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания российской спецоперации", — пояснила украинский политик "Европейской правде".

Она подчеркнула, что Украина не единожды озвучивала своё желание вступить в альянс и сейчас "лучшее время" для этого.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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