Украина готова вступить в Североатлантический альянс до окончания спецоперации, заявила вице-премьер страны Ольга Стефанишина.
Как подчеркнули в Киеве, решение о членстве Незалежной в НАТО остаётся за Брюсселем.
"Я не хочу вдаваться в подробности, но это окно, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания российской спецоперации", — пояснила украинский политик "Европейской правде".
Она подчеркнула, что Украина не единожды озвучивала своё желание вступить в альянс и сейчас "лучшее время" для этого.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что на фронтах Украины начались некие события, которые с каждым днём будут всё более содержательными и интересными.