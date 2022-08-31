"Терминатор" из России выдерживает попадание американской "Джавелины"

Российская боевая машина поддержки танков "Терминатор" выдержит попадание американского комплекса "Джавелин". Благодаря повышенной защите, БМПТ требовался лишь незначительный ремонт, после попадания ПТРК.

"Опыт боевых действий показывает, что БМПТ "Терминатор" за счёт повышенной защиты выдерживает попадание ПТРК "Джавелин", а также других противотанковых комплексов и гранатомётов производство НАТО", — пояснил источник РИА Новости.

Он подчеркнул, что после незначительно ремонта даже в полевых условиях, боевая машина возвращается в строй за короткое время.