Программа миссии МАГАТЭ на АЭС в Энергодаре в Запорожской области рассчитана всего на один день.
"Те элементы, которые они скажут, в процессе возможно посмотреть", — рассказал глава временной администрации региона Евгений Балицкий "Интерфаксу".
Эксперты должны осмотреть реактор, зафиксировать повреждения от обстрелов ВСУ и убедится, что на подконтрольной России АЭС пытаются наладить бесперебойную работу с учётом техники безопасности.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что на фронтах Украины начались некие события, которые с каждым днём будут всё более содержательными и интересными.