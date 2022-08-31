Программа миссии МАГАТЭ на ЗАЭС рассчитана на один день

Программа миссии МАГАТЭ на АЭС в Энергодаре в Запорожской области рассчитана всего на один день.

"Те элементы, которые они скажут, в процессе возможно посмотреть", — рассказал глава временной администрации региона Евгений Балицкий "Интерфаксу".

Эксперты должны осмотреть реактор, зафиксировать повреждения от обстрелов ВСУ и убедится, что на подконтрольной России АЭС пытаются наладить бесперебойную работу с учётом техники безопасности.