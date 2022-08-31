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Задержанные в Энергодаре наводчики "сливали" координаты вокруг ЗАЭС ВСУ

Силовые структуры

Задержанные в Энергодаре наводчики ВСУ передавали украинской стороне координаты зданий и объектов вокруг Запорожской АЭС.

Двоих "шпионов" задержали в августе.

"Я видел, например, стоит грузовик армейский — скинул точку в районе атомной станции в Google Maps и передал. Ещё промзоны, учебно-тренировочного центра и точку через забор от бассейна охладительной системы", — рассказал один из задержанных РИА Новости.

Один из наводчиков некогда работал охранником на ЗАЭС, поэтому хорошо ориентировался на местности.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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