Задержанные в Энергодаре наводчики "сливали" координаты вокруг ЗАЭС ВСУ

Задержанные в Энергодаре наводчики ВСУ передавали украинской стороне координаты зданий и объектов вокруг Запорожской АЭС.

Двоих "шпионов" задержали в августе.

"Я видел, например, стоит грузовик армейский — скинул точку в районе атомной станции в Google Maps и передал. Ещё промзоны, учебно-тренировочного центра и точку через забор от бассейна охладительной системы", — рассказал один из задержанных РИА Новости.

Один из наводчиков некогда работал охранником на ЗАЭС, поэтому хорошо ориентировался на местности.