Задержанные в Энергодаре наводчики ВСУ передавали украинской стороне координаты зданий и объектов вокруг Запорожской АЭС.
Двоих "шпионов" задержали в августе.
"Я видел, например, стоит грузовик армейский — скинул точку в районе атомной станции в Google Maps и передал. Ещё промзоны, учебно-тренировочного центра и точку через забор от бассейна охладительной системы", — рассказал один из задержанных РИА Новости.
Один из наводчиков некогда работал охранником на ЗАЭС, поэтому хорошо ориентировался на местности.
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