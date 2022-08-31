Бывший украинский посол в Берлине Андрей Мельник осудил руководителя Минобороны ФРГ Кристину Ламбрехт за слова о дефиците оружия в Германии.
"Вы это серьёзно, госпожа министр?" — сказал дипломат.
Вместе с этим он заявил, что немецкие власти передали Киеву лишь 9% самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze и 7% реактивных систем залпового огня Mars-II.
Ранее Мельник посоветовал своему преемнику быть дружелюбным, но "бросать вызов" политической элите ФРГ, раздражать немецких чиновников.
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