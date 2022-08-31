Арестович: ВСУ под Херсоном проводит маленькое и симпатичное наступление

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович не мог не прокомментировать ситуацию, которая развернулась в Николаевской и Херсонской областях.

В течение пары дней ВСУ, по информации Минобороны РФ, потеряли более 1700 боевиков. При этом Генштаб Украины фактически по голой степи продолжает гнать солдат вперёд. Бои сейчас там продолжаются. Правда, это, скорее, истребление украинской бронетехники и личного состава, пытающихся скрываться в высокой траве и в лесопосадках, пишет "Военное обозрение".

Арестович, комментируя всё это, отметил, что это не широкое контрнаступление, а "маленькое, симпатичное наступление".

"По крайней мере, так выглядит. Там они прорвали на некоторых участках линию фронта. Там ещё они прервали или почти прервали снабжение через мосты и паромные переправы", — рассказал помощник Зеленского.

Напомним, он обещал в августе взять Херсон, а теперь начал очередную серию прогнозов. По словам советника ОПУ, российская армия в такой ситуации продержится "две-три или четыре или, может быть, одну неделю".

"Точно сказать не могу. Но события начались. И они там будут с каждым днём всё веселее и содержательнее", — подытожил Арестович.