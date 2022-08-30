Российская армия уничтожила колонну польских танков, наступавших на Херсон

Катастрофическое "контрнаступление" украинской армии ещё долго будут вспоминать военные аналитики и обозреватели. Более бездарной военной операции трудно представить в истории боевых действий.

Издание "Русская Весна" опубликовала кадры с разбитой танковой колонной Вооружённых сил Украины, принимавшей участие в наступлении на Херсонском направлении по линии Высокополье — Потёмкино.

Судя по тепловизорам на танках, это Т-72 производства Польши.

Отмечается, что это одна из тех колонн военной техники, которые по прямому приказу главнокомандующего украинскими Вооружёнными силами Владимира Зеленского обречённо шли в наступление на Херсон.

Напомним, позже боевики ВСУ были разгромлены и оставшиеся в живых бежали.

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