Испания направила украинской армии два самолёта с боеприпасами

Испанские власти сообщили, что Мадрид отправил на Украину два самолёта и шесть грузовиков с военной помощью. Как отметили чиновники, ВСУ получат боеприпасы для артиллерийских вооружений.

"Утром с военно-морской базы Рота запустились первые два рейса с испанским оружием", — написали на официальном сайте правительства королевства.

По информации политиков, произойдёт пять-шесть рейсов. Как подчеркнули представители Мадрида, Киеву не нужно платить за оружие. Всего на Украину поставят 75 палет с боеприпасами, сказали чиновники.

Также они заявили, что Испания передаст ВСУ бесплатные материалы и обмундирование. Киев ожидает прибытия 25 фур.

Ранее журналисты El Pais сообщили, что Мадрид отправит на Украину 20 бронетранспортёров TOA M-113 США.