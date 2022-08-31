Российские Вооружённые силы нанесли ракетный удар по военным целям ВСУ в Харькове.
Издание "Русская Весна" сообщает, что в городе прогремели несколько взрывов.
Сегодня уже сообщалось, в ходе разведки при помощи беспилотников был вскрыт район сосредоточения одного из подразделения националистов.
Противник был уничтожен огнём реактивных систем залпового огня "Град" артиллерийского подразделения морпехов армии России.
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В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.