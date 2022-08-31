Ракетный удар наносится по Харькову, в городе слышны взрывы

Российские Вооружённые силы нанесли ракетный удар по военным целям ВСУ в Харькове.

Издание "Русская Весна" сообщает, что в городе прогремели несколько взрывов.

Сегодня уже сообщалось, в ходе разведки при помощи беспилотников был вскрыт район сосредоточения одного из подразделения националистов.

Противник был уничтожен огнём реактивных систем залпового огня "Град" артиллерийского подразделения морпехов армии России.

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