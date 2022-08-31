Баранец о комплектовании генералитета ВСУ: "Желание убивать москалей"

Высший командный состав ВСУ с 1991 года формировался из "западных украинцев", жителей страны с выраженными ультраправыми взглядами. Их обучали по "альтернативным" программам, а потом переподготавливали по стандартам НАТО в США и Британии.

Об этом сообщил военный эксперт Виктор Баранец.

"Мне приходилось беседовать с глазу на глаз с украинским полковником в Крыму. Спросил у него: "Как вы так быстро выросли? В какое училище поступали? Какие оценки были?". Он говорил: "Та я без экзаменов поступил. Пришел молодой, здоровый — "из Волыни". У меня посмотрели личное дело и то, что дед был бандеровцем — сразу добавило мне баллы, без конкурса шел. Главное спросили: "Москалей будешь убивать?". "А як же!" — сказал я и был моментально зачислен. И таких было много". Об этом даже в некоторых честных украинских соцсетях писали", — в эфире "Звезда" рассказал аналитик.

По его словам до событий 2014 года официальный Киев активно внедрял офицеров-западников (позже и рядовых) в Крым. Именно такая была западная идеологическая установка, отметил обозреватель.

И почти все высшие офицеры позже прошли переподготовку на стандарты блока НАТО, и все они — выпускники академий США, подытожил Баранец.