Специальные службы борются с двумя пожарами в детских садах Энергодара. Они начались после артиллерийского обстрела с территории, контролируемой киевским режимом.
Как сообщили в администрации города, дошкольные учреждения №14 и №15 сильно повреждены.
Ранее сообщалось, что украинские боевики рано утром начали массированный обстрел Энергодара, в результате которого погибло трое мирных жителей
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В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.