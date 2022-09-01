В двух детских садах Энергодара начались пожары после обстрела ВСУ

Специальные службы борются с двумя пожарами в детских садах Энергодара. Они начались после артиллерийского обстрела с территории, контролируемой киевским режимом.

Как сообщили в администрации города, дошкольные учреждения №14 и №15 сильно повреждены.

Ранее сообщалось, что украинские боевики рано утром начали массированный обстрел Энергодара, в результате которого погибло трое мирных жителей