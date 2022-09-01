Миссия МАГАТЭ не смогла проехать в Энергодар из-за обстрелов ВСУ

Делегация Международного агентства по атомной энергии добралась до Запорожской области, но не смогла попасть на атомную станцию, сообщил глава региона Александр Старух.

По его словам, проезду в Энергодар мешают непрекращающиеся обстрелы украинских боевиков.

"Передовая группа при ООН не может продолжить движение из соображений безопасности", — заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали артиллерийскую атаку на Энергодар в шесть часов утра. Под обстрелами уже погибли трое мирных жителей. Также на окраине города высадился украинский десант.