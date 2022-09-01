Делегация Международного агентства по атомной энергии добралась до Запорожской области, но не смогла попасть на атомную станцию, сообщил глава региона Александр Старух.
По его словам, проезду в Энергодар мешают непрекращающиеся обстрелы украинских боевиков.
"Передовая группа при ООН не может продолжить движение из соображений безопасности", — заявил губернатор.
Ранее сообщалось, что ВСУ начали артиллерийскую атаку на Энергодар в шесть часов утра. Под обстрелами уже погибли трое мирных жителей. Также на окраине города высадился украинский десант.
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